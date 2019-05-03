Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası sahibini buluyor





İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası final mücadelesinde Muratpaşa Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor yarın Eskişehir'de karşılaşacak.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Final maçını kazanan takım, Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek.

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor, rakibine üstünlük kurarak tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı almaya çalışacak.

Kupayı 2012 ve 2014'te olmak üzere iki kez kazanan Muratpaşa Belediyespor ise üçüncü defa bu sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.





