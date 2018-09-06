Hentbolda Erkekler Süper Kupa sahibini bulacak





ANKARA (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Kupa, 8 Eylül Cumartesi günü sahibini bulacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş Mogaz, Türkiye Kupası finalisti Göztepe ile cumartesi günü saat 17.30'da karşı karşıya gelecek.

Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Yunis Tokmak ve Serdar Özen hakem çifti yönetecek.

Beşiktaş Mogaz'ın 13 Süper Kupa şampiyonluğu (2010 yılına GSGM Kupası adıyla oynandı) bulunurken, Göztepe 2. kez Süper Kupa'da mücadele edecek.