Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası finali





Salon: Porsuk

Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer

Muratpaşa Belediyespor: Graovac (Merve Durdu), Kübra Sarıkaya 8, Yeliz Özel 7, Cansu Akalın 2, Didem Hoşgör Binboğa 1, Döne Gül Bozdoğan 3, Branik 3, Yasemin Şahin 2, Yağmur Toprak 6, Eda Nur Kılıç 1

Kastamonu Belediyespor: Nenezic (Rombescu), Laiuk 2, Yasemin Güler 2, Aslı İskit 8, Elif Sıla Aydın 7, Serpil İskenderoğlu 3, Betül Yılmaz 4, Snopova 3, Ceren Coşkun 2, Ilkova 1

İlk yarı: 16-15

Normal süre: 28-28

Diskalifiye: Baranik, Yasemin Şahin (Muratpaşa Belediyespor)



İki dakika cezası alanlar: Döne Gül Bozdoğan, Yağmur Toprak, Kübra Sarıkaya (Muratpaşa Belediyespor), Yasemin Güler, Laiuk, Betül Yılmaz (Kastamonu Belediyespor)





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor'u uzatma sonunda 33-32 mağlup eden Muratpaşa Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk devresini Muratpaşa Belediyespor 16-15 önde tamamlandı.

Normal süresi 28-28 sona eren mücadelenin uzatma bölümünden 33-32 galip ayrılan Muratpaşa Belediyespor, kupayı kazandı.

Maçı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Karamık tribünden takip etti.