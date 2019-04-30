Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası final karşılaşması, 4 Mayıs Cumartesi günü Eskişehir'de yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor finalde karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, Porsuk Spor Salonu'nda cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

Muratpaşa Belediyespor, biri 2012'de, diğeri 2014'te olmak üzere kupayı iki kez müzesine götürdü. Kastamonu Belediyespor ise henüz Türkiye Kupası'nı kazanamadı.



