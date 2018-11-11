Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Yeni Polatlı
Hakemler: Lucas Beulakker, Kristof Gilis (Belçika)
Polatlı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal, Betül Yılmaz 6, Lidija 4, Tankaskaya 6, Andriychuk 1, Gülsüm Güleçyüz 2, Kübra Sarıkaya 5, Buket Yılmaz 1, Hülya Gücer 1, Kübra Özyılmaz
Maccabi Srugo: Polshikova, Constantino 4, Alankri, Aminov 3, Shor, Dunay 3, Anastacio 12, Levi 1, Gavza 1, Barel, Maor
Devre: 17-12
İki dakika cezası alanlar: Tankaskaya, Betül Yılmaz (2), Andriychuk, Kübra Özyılmaz (Polatlı Belediyespor), Levi, Anastacio (2), Dunay (Maccabi Srugo)
ANKARA (AA) - Polatlı Belediyespor Hentbol Takımı, Kadınlar Challenge Kupası 3. tur ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi Srugo'yu 26-24 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 17 Kasım Cumartesi günü İsrail'de oynanacak ve turu geçecek ekip belli olacak.