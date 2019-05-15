Salon: Celal Atik
Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar
Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Pribak 3, Krsmancic 2, Tolga Özbahar 4, Lasica 2, Tomic 1, Ramazan Döne 9, Buljubasic, Onur Ersin 1, Doğukan Keser, Baran Nalbantoğlu
Devre: 12-10
İki dakika cezası alanlar: Alp Eren Aktaş 2, Uğur Erceylan, Todorovic, Peskov 2 (SELKA Eskişehir Hentbol) Buljubasic, M 4, Tomic (Beşiktaş Mogaz)
İZMİR (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde SELKA Eskişehir Hentbol'u 22-21 yenen Beşiktaş Mogaz, kupanın sahibi oldu.