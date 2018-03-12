Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

ESKİŞEHİR (AA) - Erkekler Süper Lig'de mücadele eden SELKA Eskişehir Hentbol, yarın Antalyaspor ile sahasında yapacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçı hazırlıklarını tamamladı.
Porsuk Spor Salonu’nda yarın saat 19.00'da Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak SELKA Eskişehir Hentbol, antrenör Haydar Eryılmaz gözetiminde çalıştı.
"Mutlak galibiyet" parolasıyla çıkacakları maç öncesi teknik ve taktik çalışmalarını tamamlayan mavi-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan farklı galibiyet alıp, deplasmandaki rövanşta avantajlı duruma geçmeyi hedefliyor.
Çeyrek final rövanş maçları 28 Mart'ta oynanacak.