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Hentbol: Erkekler Süper Lig
- Lige 9. hafta maçlarıyla devam edilecek
Spor 13.12.2019, 11:43
İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
13.00 Güneysu-MYK Hentbol (Güneysu)
13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Celal Atik)
17.00 CIP Travel Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
18.00 Göztepe-Spor Toto (Celal Atik)
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