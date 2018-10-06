Salon: Porsuk
Hakemler: Emil Aghakishi, Ernest Aghakishi (Azerbaycan)
Selka Eskişehir Hentbol: Coşkun Göktepe (İbrahim Demir), Nasyrov 5, Alp Eren Bektaş 1, Todorovic 5, Uğur Erceylan 1, Ostroushk 7, Yiğit Ersöz 3, Jaballah 7, Peskov 5, Samet Kanberoğlu
OIF Arendal: Jurisic (Bergsholm), Vidovic 5, Lindel 4, Paulsen 6, Pedersen 4, Hoffstad 2, Johanson 3, Jonsson 1, Simonsen 3, Rannekleiv,
Devre: 18-16
İki dakika cezası alanlar: Rannekleiv, Hoffstad (2), Johanson, Jonsson (OIF Arendal), Samet Kanberoğlu, Alp Eren Pektaş, Jaballah (Selka Eskişehir Hentbol)
ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler EHF Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Selka Eskişehir Hentbol, Norveç'in OIF Arendal takımını 34-28 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12 Ekim'de Norveç'te oynanacak.