Hentbol: Erkekler EHF Challenge Kupası

- Selka Eskişehir Hentbol: 34 - OIF Arendal: 28

Hentbol: Erkekler EHF Challenge Kupası
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Salon: Porsuk

Hakemler: Emil Aghakishi, Ernest Aghakishi (Azerbaycan)

Selka Eskişehir Hentbol: Coşkun Göktepe (İbrahim Demir), Nasyrov 5, Alp Eren Bektaş 1, Todorovic 5, Uğur Erceylan 1, Ostroushk 7, Yiğit Ersöz 3, Jaballah 7, Peskov 5, Samet Kanberoğlu

OIF Arendal: Jurisic (Bergsholm), Vidovic 5, Lindel 4, Paulsen 6, Pedersen 4, Hoffstad 2, Johanson 3, Jonsson 1, Simonsen 3, Rannekleiv,

Devre: 18-16

İki dakika cezası alanlar: Rannekleiv, Hoffstad (2), Johanson, Jonsson (OIF Arendal), Samet Kanberoğlu, Alp Eren Pektaş, Jaballah (Selka Eskişehir Hentbol)


ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler EHF Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Selka Eskişehir Hentbol, Norveç'in OIF Arendal takımını 34-28 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12 Ekim'de Norveç'te oynanacak.

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