



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü 20 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kalecisi Altay Bayındır, milli takımın katılacağı Maurice Revello Turnuvası'nın aday kadrosuna davet edildi.

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 26 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenecek Maurice Revello Turnuvası'nda mücadele edecek.

MKE Ankaragücü altyapısında forma giyen kaleci Altay Bayındır, aday kadroya davet edilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Hedeflerimi kademe kademe gerçekleştiriyorum." dedi.

Ay-yıldızlı formayı her kategoride terletip, A Milli Takım'a yükselmeyi hedeflediğinin altını çizen Altay, "Tabii ki benim de hedeflerim var. Çalışmanın karşılığının her zaman olduğuna inanırım. Milli forma benim için gururdur. Ankaragücümüzü bu şekilde temsil etmekten dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.