



SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Önümüzde Ankaragücü maçı var. Ankara deplasmanından hedeflediğimiz puanı almak istiyoruz. İnşallah oradan güzel bir sonuçla döneriz." dedi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın zor geçtiğini söyledi.

Göztepe maçından galip gelebilecek durumdayken beraberlikle ayrıldıklarını anımsatan Keleş, "Aldığımız 1 puan takımımız adına avantaj oldu. Şimdi önümüzde Ankaragücü maçı var. Ankara deplasmanından hedeflediğimiz puanı almak istiyoruz. İnşallah oradan güzel bir sonuçla döneriz. Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladık. Onlar da bu ligin iyi takımlarından. Seyirci desteği ile sahalarında iyi oynuyorlar. Biz de deplasmanlarda iyi oynuyoruz." diye konuştu.

Keleş, gol atmalarının ardından hemen kalelerinde gol gördüklerini de vurgulayarak, bu konuda önlem almaya çalıştıklarını dile getirdi.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.