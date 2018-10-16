



ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Ahmet İpek, kadın ve erkek basketbol takımlarının yeni sezonda çok iyi kadrolardan oluştuğunu belirterek, "Hedefimiz, çıtayı her sene bir üst noktaya çıkarmak." dedi.

Başkan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın basketbol takımının tarihinde ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplara kalmasının camialarını fazlasıyla gururlandırdığını söyledi.

Öncelikli hedeflerinin Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sürekli yer alan bir takım oluşturmak olduğunun altını çizen İpek, "Amaçlarımız arasında ormancılık camiasını, Orman Genel Müdürlüğünü ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek de bulunuyor. Antrenör Alper Durur ile anlaştık ve geçen seneki kadromuzu bir oyuncu dışında değiştirdik. Başarının geleceğine de inanıyorduk. Polonya'nın güçlü takımlarından Arka Gdynia'yı güzel bir oyunla eledik." ifadelerini kullandı.

Polonya deplasmanına ilk maçta elde edilen 15 sayılık skor farkıyla gittiklerini hatırlatan başkan İpek, "Ben deplasmana gidemedim ama yönetim kurulundan 6 arkadaşımız maçtaydı. Gayet güzel bir oyun ve mücadele olmuş. Mücadeleci bir şekilde turu atlamamız, bizim adımıza gurur vesilesi. Bundan sonra da inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.





- "Sanıyorum ki sezon sonunda iyi yerlerde olacağız"





OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Ahmet İpek, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda üst tura yükselmelerinin ardından yeni hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunun altını çizerek, bu hedefe de ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.

İpek, Avrupa mücadelesinde gruptan çıkmayı başarmaları halinde gidebilecekleri en üst noktaya kadar gitmek istediklerini vurguladı. Gruptan çıkmanın kendileri için öncelik olduğuna değinen İpek, şöyle devam etti:

"Avrupa kupalarında gruptan çıkmak doğal olarak önceliğimiz. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de ilk 5 takım içinde yer almayı hedefliyoruz. Umuyorum ki tüm hedeflerimizi yakalarız. Oyuncularımız birlikte oynadıkça kendilerine olan güvenleri çoğalacak. Hepsi kaliteli ve ahlaklı arkadaşlar. Yeni oyuncu yapımız ve teknik ekibimiz, yönetim kurulumuzun da önlerini açmasıyla başarıyı yakaladı. Geçen sezon en az 2-3 maçı elimizden kaçırdık. Bu sene daha iyi bir takım kurduk, sanıyorum ki sezon sonunda iyi yerlerde olacağız. Bu aynı zamanda Ankara'mız için de önemli. Son 3 yılda Orman Genel Müdürlüğünün tarihinde olmayan şeyleri yaşıyoruz. Bunlar bizim için önemli tecrübeler."

Başkan İpek, başarı geldikçe taraftar sayılarındaki artışa da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizi destekleyenlerin sayısında ciddi bir artış var. Başarı için hemen hemen her şeye sahibiz. Orman Genel Müdürlüğü, güzel bir tesis yaptı ve burayı da 5 yıllığına Ormanspor'a tahsis etti. Biz de salonun en güzel şekilde bakımlarını yaparak, ilerleyen sürece taşımak istiyoruz. Hedefimiz, çıtayı her sene bir üst noktaya çıkarmak."