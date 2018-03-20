ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Avrupa ikincisi down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin, madalyalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı 5 madalyayla adından söz ettiren 17 yaşındaki İrem, yeni başarılara kulaç atmak istiyor.

Gençler dünya rekoru da kıran İrem, AA muhabirine, 2013'te başladığı yüzme sporunun hayatını değiştirdiğini söyledi.

"Havuzdan hiç çıkmak istemiyorum." diyerek yüzmeye olan sevgisini anlatan İrem, "Sudan hiç korkmuyorum. Aksine çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Neşesiyle etrafına pozitif enerji saçan havuzun "özel" kızı, "Madalya kazanınca çok mutlu oluyorum. Madalyalarıma yenilerini eklemeyi hedefliyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." diye konuştu.

Herkese spor yapması tavsiyesinde bulunan İrem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor yapmaya başladığım günden itibaren hayatım olumlu yönde değişti. Evden dışarı çıkmaya başladım. Yeni arkadaşlar edindim. Çok sayıda arkadaşım oldu. Başarılar elde ettikçe öz güvenim arttı. Arkadaşlarıma herhangi bir sporla ilgilenmelerini öneriyorum."