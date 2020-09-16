Hasan Kaya Nevşehir Belediyespor'da

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. KırmızıBeyazlı ekibimiz son olarak geçtiğimiz yıl 24 Erzincanspor'da şampiyonluk yaşayan Süper lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başarılı genç oyuncusu Hasan Kaya’yı renklerine bağladı. 24 yaşındaki genç oyuncu Forvet ve sağ kanat mevkiinde görev yapıyor. Futbola Almanya'nın Hamburg takımında başlayan Hasan Kaya, Ankaragücü formasıyla 11 Süper Lig, 1 Türkiye kupası maçına çıkmıştı. Geçtiğimiz sezon ise Erzincanspor'un tüm maçlarında as karoda yer alarak attığı gollerle ve asistleriyle şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı