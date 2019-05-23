Halkbank'ta Giuliani dönemi sona erdi

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Alberto Giuliani'nin gelecek sezon takımın başında yer almayacağını açıkladı.



Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkbank Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunda erkek voleybol takımında başantrenör olarak görev yapan Sayın Alberto Giuliani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini uzatmama kararı vermiştir. Takımımıza Türkiye Süper Kupası'nı da kazandıran Alberto Giuliani'ye söz konusu kupa ve takımımıza verdiği emekler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonra alacağı görevlerde başarılar temenni ederiz."