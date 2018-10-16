"Halkbank voleybola değer katıyor"





ANKARA (AA) - Halkbank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ergin Kaya, voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Efeler Ligi'nde elde edilen galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "İyi bir başlangıç yaptık, umarım böyle devam eder. Emeği geçenleri kutluyorum. Sakatlıkların yaşanmadığı, centilmence ve keyifli mücadelelerin sergilendiği bir sezon olacağına inanıyorum. Hak edenin kazanması temennisiyle, hakemlerimiz, basın mensuplarımız, salonlarda çalışan görevlilerimiz ve Türkiye Voleybol Federasyonuna başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Halkbank camiası olarak, en centilmen spor dallarından biri olan voleybolu desteklemekten büyük gurur duyduklarına dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Halkbank Spor Kulübü olarak yaşanan şampiyonlukların yanında, gençlere yapılan yatırımla da voleybola değer katıyoruz. Kulüp olarak hedefimiz kendi yıldızlarımızı yetiştirmek ve tüm oyuncularımızda camiamızın kültürünü ve aidiyetini oluşturmaktır. Voleybol tutkusunu aşıladığımız her genç ile toplumumuza önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Yeni sezonda amacımız sportmenlik ve centilmenlikten ödün vermeden müzemizdeki kupa sayısını artırmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, seyir zevki yüksek bir performans sergilemek istiyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Yeni sezon camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Tüm Halkbank takımlarımıza başarılar dilerim."