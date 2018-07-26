Halkbank İtalyan Giuliani'ye emanet





ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank'ta antrenörlük görevine İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Sırp antrenör Slobodan Kovac'ın ardından mavi-beyazlı takım, İtalyan Alberto Giuliani'ye emanet edildi.

Tarihi başarılarla dolu Halkbank'ta kendisine verilen görev nedeniyle gururlandığını ifade eden Giuliani, "Her ne kadar geçmişte başka bir ülkenin milli takımını çalıştırmış olsam da ilk kez yabancı bir kulüp takımının başına geçiyorum. Avrupa markası Halkbank'ın antrenör olarak beni seçmesinden, bu önemli takımı bana emanet etmesinden son derece mutluyum. Halkbank her zaman çok önemli teknik adamlarla çalıştı. Bu isimlerden biri olmak da beni ayrıca gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye geldiğinde coşkulu taraftarların salonda oluşturduğu atmosferden her zaman çok etkilendiğini dile getiren Giuliani, "Halkbank, her Avrupalı antrenör gibi benim de takip ettiğim bir markaydı. Son üç yıldır şampiyon olduklarını, son 5 yılda ise 4 kez mutlu sona ulaştıklarını biliyorum. Türkiye'de şampiyonluk mücadelesi vermek kolay değil. Geleneği devam ettirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kulübün geçmişinin yüklediği sorumluluk ve voleybol ortamı nedeniyle zirveye ulaşmanın kolay olmayacağını kaydeden Giuliani, "CEV Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere çok fazla maç oynayacağız. Fakat biz çok çalışacak ve camiamızı mutlu etmenin yollarını arayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Ankara ve Türkiye'yi gezmek, tanımak istediğini aktaran deneyimli antrenör, şunları söyledi:

"Türk kültürünü tanımak istiyorum. Yeni bir takımın sorumluluğunu aldığımda dikkatimi çoğunlukla, çalışma metodunun oyuncular tarafından anlaşılmasına veririm. Bu sayede oyuncularıma birer kazanan olmayı öğretebilirim. Bu ne kadar çabuk olursa başarı da o kadar çabuk gelir. Elbette, başarı kulübün, benim ve tüm teknik heyetin tek hedefi olacaktır."