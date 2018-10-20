Halkbank, filede Fenerbahçe'yi konuk edecek





ANKARA (AA) - Voleybolda Halkbank, Efeler Ligi'nin 2. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Karşılaşma öncesi mavi-beyazlı takımın deneyimli oyuncusu Alen Sket, değerlendirmelerde bulundu.

Tüm rakiplere olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygı duyduklarını belirten Sket, "Sportmence mücadele edip 3 puan almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kompakt bir takım olduklarına vurgu yapan Alen Sket, "Sahada genç veya deneyimli kim oynarsa oynasın her şeyini vermeye hazır. Bunu oynadığımız iki resmi maçta da gördük. İyi anlaşıyor ve iyi çalışıyoruz. Zor geçecek mücadeleye hazırız. Taraftarlarımızın da desteği ile 3 puan almak istiyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.