Hakan Keleş'in ilk yarı hedefi 23 puan

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçirmesi nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktör Hakan Keleş ile ligin ilk yarısını 23 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Ligin 12. haftasındaki Beşiktaş maçında kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk kez sahaya çıkan Keleş, takımının bu maçı 2-1 kazanmasıyla futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Sivasspor Yönetim Kurulu, alınan bu başarılı sonucun ardından teknik direktörlük arayışlarını sonlandırarak, takımı yardımcı antrenör Hakan Keleş'e emanet etti.

Futbolculuk döneminde forvet olarak Edirnespor, Bursaspor, Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giyen Keleş, teknik direktörlük kariyerinde de önemli başarılara imza atmayı arzuluyor.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldıktan sonra, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, ligin 12. haftasındaki Beşiktaş maçına takımı kendisinin hazırlamasını istediğini anımsattı.

Maçlarda iyi oynayan kırmızı-beyazlı takımın bunu sonuca yansıtamadığını vurgulayan Keleş, Beşiktaş maçı öncesinde takımda pozitif bir hava oluşturduklarını söyledi. Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini, kazanmak için takımdaki herkesi inandırdıklarını dile getiren Keleş, güzel bir oyunla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını anlattı.

Takımın başında ilk kez görev almasının heyecanını yaşadığını aktaran Keleş, Beşiktaş maçında bu heyecanını takıma yansıtmamaya çalıştığını vurguladı.

Sivasspor'da, teknik direktör Samet Aybaba döneminde göreve başladığını, takımın oluşumu içerisinde son 2 sezondur hep bulunduğunu dile getiren Keleş, "Bu oluşumun içerisinde hep vardım. Oyuncuların araştırılmasında, izlenmesinde hep vardım. Kurduğum takım diyebiliriz, hepsinde emeğim var çünkü." ifadelerini kullandı.





- "Beşiktaş maçında yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz"





Ligin ilk yarısının sona ermesine 5 maç kaldığına işaret eden Keleş, şöyle devam etti:

"Bu maçlardan 3'ü içeride, 2'si ise deplasmanda. İç sahada iyi oynayan bir takımız ancak bu sene şanssızlıklar yaşadık. Geçen sezon evimizde bir tek Fenerbahçe'ye mağlup olduk ve uzun zaman mağlup olmadık. Bu yüzden içeride puan kaybına tahammül etmememiz gerekiyor, kalan 3 maçımızın üçünden de puan almamız lazım. Bunları kazanarak deplasmanda da Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarından da puan almak istiyoruz. Ligin ilk yarısı için hedeflediğimiz puan 23, üstüne çıkabilirsek ligi iyi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum."

Geçen sezonu 7. sırada bitiren ve takıma önemli takviyeler yapan kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon hedeflenen yerde olmadığını dile getiren Keleş, "Sıralamada 7'nin üzerine çıktığımız zaman hedeflediğimiz yere geleceğiz." dedi.

İlk hedefinin Sivasspor'u puan cetvelinde üst sıralara taşımak olduğunu anlatan Keleş, "Ligde Çaykur Rizespor maçımız var, bunu geçip önümüze maç maç bakacağız. Beşiktaş maçında yakaladığımız havayı, mücadele ruhunu aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Çaykur Rizespor maçını da inşallah kazanarak yolumuza bakacağız." diye konuştu.

Hakan Keleş, yardımcı antrenörlük ve futbolculuk döneminde birçok teknik direktör ile görev yaptığını, kariyerinde teknik direktör Samet Aybaba'nın çok ayrı ve özel bir yerinin bulunduğunu belirtti.

Tüm emeğini Sivasspor'un başarısı için harcamaya çalıştığına vurgu yapan Keleş, taraftarlardan destek istedi.