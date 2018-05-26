Hakan Arslan, Sivasspor'da çok mesut





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Hakan Arslan, başarılı bir sezon geçirdiği kırmızı-beyazlı ekipte uzun yıllar forma giymek istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'un ligi 49 puanla 7. sırada tamamlayarak başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti.

Lige yeni çıkan bir takım olarak hedeflerini ilk önce ligde tutunmak olarak belirlediklerini aktaran Hakan, ilk yarıda aldıkları iyi sonuçların hedefin değişmesine sebep olduğunu ve üst sıralara oynadıklarını ifade etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligin son haftalarına kadar UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasının olduğunu ancak Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla bu hedeflerinin sona erdiğini anlatan Hakan, "Ligin sonuna kadar hedefimiz hep üst sıralardı ve Avrupa kupalarıydı. Taraftarımıza güzel bir heyecan yaşattık. Takım olarak da hep üzerine koyarak yolumuza devam ettik." dedi.





- "En az 5 gol hedefi koymuştum"





Kırmızı-beyazlı ekipte 13 gollü Arouna Kone'den sonra 8 golle takımın en golcü ikinci oyuncusu olduğunu dile getiren Hakan, şunları kaydetti:

"Sezon başında 5'in üzerinde gol atacağım diye hedef koymuştum, bunu başarabilecek bir yapım da vardı. Geçmiş sezonlarda sürekli olarak pozisyonlara giriyordum, gol atamadığım dönemler oluyordu. Genel anlamda gol atan bir özelliğim var. Bu sezon girdiğim pozisyonları değerlendirdim, iyi bir sezon yaşadım. Gol attıkça moral ve motivasyon yüksek oluyor, öz güven daha fazla yükseliyor. Bu şekilde baktım 8 gol oldu. Takım olarak lige başlarken bu başarıyı beklemiyorduk. Ama ligin ilk yarısının bitiminde topladığımız puanlar bizi beklenti içerisine itti. Daha iyisini de yapabilirdik, beşinci de olabilirdik, fırsatlar da geldi. Genel anlamda bakıldığı zaman ligi iyi bir noktada bitirdik. Bu şekilde olması gelecek sezonun daha iyi olmasına sebep olur. Önemli olan gelecek sezon daha yukarılarda bitirmek."





- "Yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giymek istiyorum"





Sivasspor ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunu belirten Hakan Arslan, sezonun yeni bitmesinden dolayı şuana kadar herhangi bir transfer teklifi almadığını dile getirdi.

Uzun yıllar kırmızı-beyazlı formayı terlettiğini anımsatan Hakan, "1 yıllık sözleşmem var, kısmet olursa yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formayı giymek istiyorum. Şartlar olgunlaşırsa uzun yıllar Sivasspor'da kalmak isterim. Sahaya çıktığımda nasıl Ziya Erdal Sivaslı ise ben de kendimi Sivasspor'a adamış, Sivas'ı benimsemiş bir oyuncu olarak görüyorum. Bu da takımı sahiplendiğimizden olsa gerek." ifadelerini kullandı.

Yıllar geçtikçe olgunlaştığını ve bu olgunluğunun futboluna yansıdığını anlatan Hakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle yabancı sınırlamasının kaldırılması bizleri biraz daha fazla çalışmaya teşvik ettik. Takımımızda 13 yabancı oyuncu var, sürekli oynayan 3-4 yerli arkadaşım var. Takımdaki Türk arkadaşlarım Ziya Erdal, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, kalecilerimiz Ali Şaşal Vurul ve Tolgahan Acar ile hep daha iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduk. Sonuçta Sivasspor'a dünya yıldızları geliyor, ister istemez ilgiler, övgüler onlara biraz daha fazla oluyor. Bu arenada yerli oyuncularımızın da onlardan geri kaldığını söyleyemeyiz."