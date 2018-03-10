Haftanın MVP'si Causeur

ANKARA (AA) - THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur, 25. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibinin konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 92-75 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Causeur, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 26 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Fransız forvet, 2 sayılık atışlarda 10'da 8, 3 sayılık atışlarda 4'te 2 ve serbest atışlarda da 6'da 4 ile oynadı.

Causeur'nun Arjantinli takım arkadaşı Facundo Campazzo ile İspanya temsilcisi Baskonia'da forma giyen Brezilyalı Marcelo Huertas, 28 verimlilik puanıyla haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını paylaştı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu