



KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı iyi futbolla yenip, 3 puanla Kayseri'ye döndükleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın 4 hafta sonunda yoluna namağlup devam ettiğini ve bunun tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Fenerbahçe karşısında, taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği, göze hoş gelen, oyunu çirkinleştirmeyen bir futbol ortaya koyduk. Sonuçta da güzel futbolla, net bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Sezona iyi başladıklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Lige başladığımızda, önce güçlü bir takım olan Antalyaspor'u rahat bir şekilde yendik. Daha sonra Bursaspor ile deplasmanda berabere kaldık. Ondan sonra Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldık. Özellikle bu maçın ikinci yarısında, galip gelmek için oldukça fazla fırsat bulduk. Bazen yol kazası olur. Orada da böyle bir yol kazasına uğradık ve galip gelemedik. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kaybettiklerimizi, Fenerbahçe'den mutlaka almamız gerekiyordu. Aksi halde iddiamızı, sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştirme adına sıkıntı çekebilirdik. Bu düşüncelerle de İstanbul'a gitmiştik. Tıklım tıklım tribünler önünde, müthiş bir ambiansta maç oynadık."





- "Puan almak için gitmiştik"





Kendileri için Anadolu ya da İstanbul takımları gibi bir ayrım olmadığını anlatan Bedir, "Her maçta yendiğiniz zaman 3 puan, berabere kaldığınızda 1 puan alıyorsunuz. Biz Fenerbahçe deplasmanına da mutlaka puan almak için gitmiştik." ifadelerini kullanırken, müsabaka sonrası Fenerbahçe yönetiminin yaptığı jestten övgüyle bahsetti.

Erol Bedir, oyuncularının, hedefleri doğrultusunda maça iyi motive olduğunu dile getirerek, "Gerçekten uzun zaman hafızalardan silinmeyecek bir maç izledik. Sahada oynanan futbol kadar, Fenerbahçe yönetimi ve taraftarının centilmenliği de ön plandaydı. Mağlup olmalarına rağmen soyunma odasına gelip tebrik etmeleri, çok güzel bir akşam yaşamamıza sebep oldu. Sonuçta kazanan biz olduk. Fenerbahçe de transferlerini yeni yaptı. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde çok daha güzel günler göreceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.





- "Şamil'in atılması ağır bir karar"





Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, maçta kırmızı kartla ihraç edilen oyuncuları Şamil Çinaz'ın kasti bir harekette bulunmadığını, verilen kararın yanlış olduğunu savundu.

Fenerbahçe karşılaşmasının güzel atmosferine gölge düşüren, üzüldükleri bir konu olduğunu aktaran Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanırım 80'inci dakikalardaydı. Hem biz saha içerisinde gördük hem de daha sonra yayıncı kuruluşun görüntülerinden izledik. Şamil'e VAR yardımıyla gösterilen kırmızı kartın çok da hakkaniyetli olmadığına kanaat getirdik. Önce Fenerbahçeli futbolcu faul yapıyor ve ayağıyla çelme takıyor. Şamil de düşmemek için sendelerken, rakip oyuncunun baldırına basıyor. İstem dışı hareket. Normalde rakip oyuncu elle oynuyor ve hakem elle oynama veriyor. Hakem bizim lehimize faul vermesine rağmen, VAR yardımıyla, kasten rakip oyuncunun baldırına bastığı gerekçesiyle Şamil'i kırmızı kartla ihraç etti. Bana göre çok ağır bir karar. Sonuçta kararı veren insan, kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. İki göz de olsa, 5-10 kişi de olsa, makineyle de baksanız, bazen böyle hatalar olabiliyor. Kartın iptali mümkün değil ama ilgili kuruluşlar, karar vericiler, inşallah bunlara dikkat ederler ve mağduriyetimiz biraz olsun giderilir diye düşünüyorum."







