Güreşte Dünya Şampiyonası öncesi son mesai

ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi son kampını Ankara'da yapıyor.
Azerbaycan ile Bakü'de ikili kamp yaptıktan sonra Belarus'ta turnuvaya katılan Serbest Milli Takımı, son eksiklerini gidermek için çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.
Elmadağ'da 1 Ekim'de kampa giren milli güreşçiler, çalışmalarını teknik direktör İshak İlbayhanov yönetiminde gerçekleştiriyor.
Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde özel kamp yapan Taha Akgül ve Soner Demirtaş da Elmadağ kampında yer alıyor.
Serbest güreşçiler, hazırlıklarını Dünya Şampiyonası'na kadar Ankara'da sürdürecek.
Dünya Güreş Şampiyonası, 20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.