Güreş dünya klasmanında 15 Türk sporcu yer aldı

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, UWW'nin dünya klasmanında, 15 Türk güreşçinin ilk 10 içinde yer aldığı bildirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası sonrasında tüm sıkletlerde oluşan yeni klasmanda, serbest stilde Fatih Erdin, grekoromen stilde Ekrem Öztürk, kadınlarda da Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak sıkletlerinde ilk sırayı elde etti.

2018 dünya klasmanında kategorilerinde ilk 3 içinde yer alan Türk sporcular şöyle:

Serbest stil:

86 kilo: Fatih Erdin (1)

57 kilo: Süleyman Atlı (2)

74 kilo: Soner Demirtaş (3)

Grekoromen:

55 kilo: Ekrem Öztürk (1)

82 kilo: Emrah Kuş (2)

63 kilo: Rahman Bilici (3)

Kadınlar:

76 kilo: Yasemin Adar (1)

59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak (1)

Bu arada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül 4., 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan 5., 92 kiloda Serdar Böke 8., 61 kiloda Recep Topal 9., grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 4., 87 kiloda Metehan Başar 7., kadınlarda da 72 kiloda Buse Tosun 9. basamakta gösterildi.



