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Gülşehir'de Halı Saha Tamamlanma Aşamasında

Gülşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında ihale yolu ile ihalesi yapılarak özel bir firma tarafından işletmeye açılmasına rağmen şartları yerine getirilmemesi üzerine atıl bırakılan Kapalı Spor Salonunu yeniden hizmete açmak için çalışma başlatan Gülşehir Belediye ekiplerinin çalışması son aşamaya geldi.

Spor 10.03.2020, 09:09
Gülşehir'de Halı Saha Tamamlanma Aşamasında
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Belediye Başkanı Fatih Çiftci'nin talimatıyla kapalı spor salonunda tadilat başlatan ekipler, yoğun bir çalışma yaparak halı sahayı tamamladı.

Tamamlanma aşamasında olan halı sahada incelemelerde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı. Kapalı halı sahanın birkaç rötuş çalışması kaldığını belirten Başkan Çiftci, Kapalı Spor Salonu (Halı Saha) hayırlı olması ve kısa bir zaman diliminde ilçe halkının hizmetine sunulacaklarını söyledi.

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