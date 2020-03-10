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Gülşehir'de Halı Saha Tamamlanma Aşamasında
Gülşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında ihale yolu ile ihalesi yapılarak özel bir firma tarafından işletmeye açılmasına rağmen şartları yerine getirilmemesi üzerine atıl bırakılan Kapalı Spor Salonunu yeniden hizmete açmak için çalışma başlatan Gülşehir Belediye ekiplerinin çalışması son aşamaya geldi.
Spor 10.03.2020, 09:09
Belediye Başkanı Fatih Çiftci'nin talimatıyla kapalı spor salonunda tadilat başlatan ekipler, yoğun bir çalışma yaparak halı sahayı tamamladı.