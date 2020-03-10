Gülşehir'de Halı Saha Tamamlanma Aşamasında

Belediye Başkanı Fatih Çiftci'nin talimatıyla kapalı spor salonunda tadilat başlatan ekipler, yoğun bir çalışma yaparak halı sahayı tamamladı.

Tamamlanma aşamasında olan halı sahada incelemelerde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı. Kapalı halı sahanın birkaç rötuş çalışması kaldığını belirten Başkan Çiftci, Kapalı Spor Salonu (Halı Saha) hayırlı olması ve kısa bir zaman diliminde ilçe halkının hizmetine sunulacaklarını söyledi.