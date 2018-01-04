Guduric'ten 'Obradovic'e övgü

BELGRAD (AA) - Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Marko Guduric, ülkesindeki "Sport Klub" televizyon kanalına verdiği röportajda, sarı-lacivertli takıma geldiği ilk günden beri hiçbir sorun yaşamadığını belirterek, "Kendimi buraya ait gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki genç basketbolcu, Kızılyıldız gibi Fenerbahçe Doğuş'ta da baskının büyük olduğunu dile getirerek, "Kızılyıldız'da baskıya alışkındım. Baskı burada da var. Bazı şeylerin nasıl işlediğini, Zeljko'nun benden ne istediğini anlattılar. Burada organizasyon harika. Oyuncular sadece sahaya odaklanabiliyor." diye konuştu.

Obradovic'ten her gün yeni bir şey öğrendiğini söyleyen Guduric, "Zeljko kendini işine adamış biri. Detaylara çok dikkat ediyor. Henüz çok fazla antrenörle çalışmadım ancak detayların Obradovic'i farklı kıldığını söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Guduric, Obradovic ile sürekli kendi oyunu hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Savunma anlamında bazı görevleri yerine getirdiğimi düşünüyorum. Hücum anlamında ise Kızılyıldız'da farklı bir sistem vardı. Bu takımın ilk beşindeki her oyuncu, maç başına 20 sayı atabilecek kapasitede. Bunun farkındayım ve üzerime düşen rolü kabullenmek zor gelmiyor."

Fenerbahçe Doğuş'a iki sezon önce yine Kızılyıldız'dan katılan Nikola Kalinic'in tecrübelerinden de faydalandığını anlatan 22 yaşındaki basketbolcu, "Kalinic bana, Zeljko'nun dediklerini dinlememi söyledi. Eğer Obradovic'in dediklerini yaparsanız, kesinlikle hata yapmazsınız. Antrenmanda verilen bilgileri kavramak ve maçta uygulamak en önemlisi." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Kayhan Gül