"Güçlü ve yarışmacı bir takım kurduk"





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, güçlü ve yarışmacı bir takım kurduklarını belirtti.

Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, transfer döneminin sona ermesiyle başkent ekibinin kadro yapılanmasını değerlendirdi.

Yeni sezona Erzurum'da yaptıkları iki etaplı kamp dönemiyle hazırlandıklarını hatırlatan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki kamp süresince oyuncularımın performanslarını objektif bir şekilde değerlendirdik. Her ligin seviyesi birbirinden farklıdır. Oyun sistemimize uyan ve Süper Lig seviyesine ulaşan bazı oyuncularımızın bizimle devam etmesine olanak sağladık. Geçtiğimiz sezondan bugüne bizimle birlikte çalışan ve takımımıza katkı yapan birkaç oyuncumuzla profesyonellik gereği yollarımızı ayırdık. Kimin kimde hakkı var, bunun takdirini Allah'a bırakıyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Onların üzerinde hakkım varsa, ben hakkımı helal ediyor ve bundan sonraki futbol kariyerlerinde hepsine başarılar diliyorum."

Takıma yeni katılan isimleri ve ayrılan oyuncuları belirlerken oyun sistemlerine uygunluklarını, Süper Lig seviyesini ve kulübün mali yapısını göz önünde bulundurarak değerlendirdiklerini vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımızı planlarken Ankaragücü camiasına yakışır sonuçlar elde etmek ve camiamızın beklentilerine cevap verebilecek bir kadro oluşumu gerçekleştirmeyi hedefledik. Gelinen noktada planlanan kadroyu oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Taraftarlarımız bizlere güvensinler ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri sabırla, coşkuyla ve inançla desteklemeye devam etsinler. Onların beklentilerine cevap verebilecek sonuçlar elde etmek için ben, teknik ekibim ve futbolcularımız daha çok çalışarak, daha büyük başarılar elde edip, daha büyük hedeflere ulaşacağız."