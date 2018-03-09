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Guardiola'ya siyasi mesaj cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, cezaevindeki politikacılara destek amacıyla sarı kurdele takan Katalan teknik adama 20 bin sterlin para cezası verdi.

09 Mart 2018 Cuma 22:27
Guardiola'ya siyasi mesaj cezası
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İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle para cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek vermek amacıyla sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama, kuralları ihlal ettiği için 20 bin sterlin ceza verildiği bildirildi.

Aralık ayında konuyla ilgili iki kez resmi olarak uyarılan Guardiola, Federasyon Kupası'nda Wigan Athletic ile oynadıkları maçta yine sarı kurdele takması üzerine federasyon tarafından cezalandırıldı.

Guardiola'ya 5 Mart Pazartesi günü saat 18.00'e kadar itiraz hakkı verilmiş ancak deneyimli teknik adam federasyonun vereceği kararı kabul ettiğini bildirmişti.

Muhabir: Yunus Kaymaz


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