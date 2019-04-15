İSTANBUL (AA) - Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada milliler, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Ay-yıldızlı ekipte 130 kiloda Rıza Kayaalp ile 67 kiloda Atakan Yüksel altın madalya alırken, 72 kilo Cengiz Arslan gümüş, 60 kiloda Kerem Kamal ve 81 kiloda Emrah Kuş bronz madalya kazandı.

Takım halinde Avrupa ikincisi olan Grekoromen Milli Takımı, başkent Bükreş'ten hareket eden uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Milli takıma Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Daire Başkanı Selçuk Çebi eşlik etti.

Grekoromen Güreş Milli Takım Koordinatörü Ata Karataş, "Grekoromen Güreş Milli Takımı, en son mindere çıktı. 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandık. Uzun zaman sonra ilk kez 2 altın madalya birden aldık." diye konuştu.

Bu yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın olimpiyat vizesi almak için önemli olduğunu vurgulayan Ata Karataş, "Hedefimiz, bu yılki Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için olabildiği kadar çok vize almak, olimpiyatta da 2016 Rio'da aldığımız 5 madalyayı geçmek. 3 dünya şampiyonluğu, 9 Avrupa şampiyonluğu olan Rıza Kayaalp'in kariyerinde olimpiyat gümüş ve bronz madalyası var. Bir altın madalyası eksik. Onu almasını çok isterim. Allah yardımcısı olsun." şeklinde görüş belirtti.

Karataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın madalya alan sporcuları bizzat aradığını aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman yaptığı gibi madalya alan sporcularımızı anında aradı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya bizzat Romanya'ya gelerek bizimle heyecanı paylaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rıza "Asrın güreşçisi"ni geçti

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi olan Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 8, toplamda da 9. kez kürsünün zirvesinde yer aldı.

"Asrın güreşçisi" lakaplı Hamza Yerlikaya ile en fazla Avrupa şampiyonu olan Türk güreşçi unvanını paylaşan Rıza Kayaalp, bu şampiyonluğuyla Yerlikaya'yı geride bıraktı.

Havalimanında AA muhabirine açıklamada bulunan milli sporcu, "Dokuzuncu kez şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum. Üst üste 10 kez final yaptım ve 9'unda şampiyon oldum. Kırılması zor bir rekoru kırdım." diye konuştu.

Türkiye'ye daha fazla şampiyonluk getirmek için çalışacağını aktaran Rıza Kayaalp, "Bu şampiyonlukları devam ettirmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim bu seneki dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak ve daha önce alamadığım olimpiyat altınını 2020 Tokyo'da kazanmak. İstikrarlı bir şekilde ilerleyeceğiz, çok çalışacağız. Tokyo Olimpiyatları'na kadar olan zamanı iyi değerlendirerek, inşallah yine bayrağımızı göndere çektireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Atakan Yüksel'in kariyerinde ilk

Milli güreşçi Atakan Yüksel, 67 kiloda altın madalya kazanarak kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kariyerinde dünya üçüncülüğü ve Akdeniz Oyunları şampiyonlukları bulunan Atakan Yüksel, "Ülkeme altın madalya kazandırdığım ve İstiklal Marşı'mızı çaldırdığım için çok mutluyum. Müthiş heyecanlı ve gururluyum. Önümüzde dünya şampiyonası var. Madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı, orada da kürsünün en üst basamağında yer almayı istiyorum." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanacağını aktaran Atakan, "Çıtayı yükselterek devam etmeye çalışıyorum. Önümüzde 5-6 aylık bir süreç var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip, çok çalışarak dünya şampiyonasında zafere ulaşmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emrah Oktay