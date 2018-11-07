GRAFİKLİ - Türk takımları Avrupa sınavında

- UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor yarın gruplarındaki 4. maçlarına çıkacak - Fenerbahçe sahasında Anderlecht, Beşiktaş deplasmanda Genk ve Akhisarspor da evinde Sevilla ile karşı karşıya gelecek