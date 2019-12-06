GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:





- Süper Lig





Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

Yarın:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Aralık Pazartesi:



20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)





- TFF 1. Lig





Bugün:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

8 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)

16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)





- TFF 2. Lig





Kırmızı Grup:

8 Aralık Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor-Bandırmaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.00 Vanspor FK-Tuzlaspor (Van Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Niğde Anadolu (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Sakaryaspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Yeni Sakarya)

13.30 Ergene Velimeşespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ergene Velimeşe)

13.30 GMG Kastamonuspor-Bayburt Özel İdare (Gazi)

13.30 Eyüpspor-Birevim Elazığspor (Esenler)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Uşakspor-Kardemir Karabükspor (Uşak 1 Eylül)





Beyaz Grup:

Yarın:

13.30 Başkent Akademi-Hacettepe (Ankara OSTİM)

8 Aralık Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-GMG Kırklarelispor (Diyarbakır)

13.30 Manisa FK-İnegölspor (Mümin Özkasap)

13.30 Tarsus İdman Yurdu-Zonguldak Kömürspor (Tarsus İlçe)

13.30 Afjet Afyonspor-Sancaktepe (Zafer)

13.30 Pendikspor-Hekimoğlu Trabzon (Pendik)

13.30 Yeni Çorumspor-Yılport Samsunspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 1922 Konyaspor-Sarıyer (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)





- TFF 3. Lig





1. Grup:

Yarın:

13.30 Silivrispor-Ci Group Buca (Ziya Altınoğlu)

8 Aralık Pazar:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Çankaya FK (Faruk Çelik)

13.00 Yeni Orduspor-Şile Yıldızspor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Artvin Hopaspor-Manisaspor (Hopa İlçe)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Serik Belediyespor-Erzinspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Tokatspor-68 Aksaray Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Düzcespor-Yomraspor (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Kızılcabölükspor-Çatalcaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)





2. Grup:

8 Aralık Pazar:

13.00 Fethiyespor-Fatsa Belediyespor (Fethiye İlçe)

13.00 Cizrespor-1877 Alemdağspor (Cizre İlçe)

13.00 Ağrı 1970-Kocaelispor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Elazığ Belediyespor-Esenler Erokspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.30 Payasspor-Kemerspor 2003 (Payas İlçe)



13.30 Turgutluspor-Erbaaspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Belediye Derincespor-Karşıyaka (Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu)

13.30 Ofspor-Kozanspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)





3. Grup:

Yarın:

13.30 Muğlaspor-Medical Park Batman Petrolspor (Muğla Atatürk)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Altındağ Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Modafen-Bayrampaşa (Alemdağ)

8 Aralık Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Somaspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Yozgatspor 1959-Pazarspor (Yozgat Bozok)

13.30 Osmaniyespor-Diyarbekirspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Karacabey Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Gölcükspor-1954 Kelkit Belediyespor (Gölcük Şehir)

