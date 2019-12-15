Göztepe'nin Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Süper Lig'de 5 maçlık yenilgisi sona eren Göztepe'de teknik direktör Palut, bu mağlubiyeti, galibiyetleri unuttukları gibi unutmak zorunda olduklarını bildirdi.
İZMİR (AA) - Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Süper Lig'de 5 haftalık çıkışlarını devam ettirmek için çıktıkları müsabakada Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olduklarını belirtti.
Müsabakanın ilk yarısında oyunun dengede gittiğini ifade eden Palut, 3 kez duran toptan gol olduğunu ve bunlardan 2'sini kalelerinde gördüklerini, buna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Palut, ikinci devrede riskler aldığını ancak hücum çeşitliliğini sahaya yansıtamadıklarını belirterek şunları kaydetti:
Süper Lig'de deplasmandaki Trabzonspor galibiyetiyle başladığı seride 5 maç yenilmeyen ve bu müsabakalarda 11 puan toplayan Göztepe, dün Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. İzmir temsilcisi deplasmandaki Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü galibiyetlerinin ardından bu sefer dış sahada kaybetti.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da takımının başında çıktığı 4. lig maçında ilk mağlubiyetini aldı.
Göztepe'de bu sezon 4. sarı kartını gören Berkan Emir, 16. haftada 21 Aralık Cumartesi günkü Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 18 Aralık Çarşamba günü ilk müsabakada 2-1 mağlup ettiği Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
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