Göztepe'nin konuğu Beşiktaş

Göztepe, Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Göztepe'nin konuğu Beşiktaş
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İZMİR (AA) - Göztepe, Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından 8. haftada Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Göztepe, 9. haftaya 12 puanla girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Göztepe'de 3 sarı kartı bulunan Titi, yarın da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Muhabir: Ali Korkmaz

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