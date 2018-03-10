Göztepe'nin konuğu Antalyaspor

İZMİR (AA) - Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, ligde 25. haftaya 36 puanla girerken, bu sezon deplasmanda maç kazanamayan Antalyaspor'un ise 25 puanı bulunuyor.
Göztepe'de cezalı Sabri Sarıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Göztepe 3-1 kazandı.
Muhabir: Ali Korkmaz