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Göztepe'nin konuğu Antalyaspor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

10 Mart 2018 Cumartesi 12:04
Göztepe'nin konuğu Antalyaspor
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İZMİR (AA) - Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, ligde 25. haftaya 36 puanla girerken, bu sezon deplasmanda maç kazanamayan Antalyaspor'un ise 25 puanı bulunuyor.

Göztepe'de cezalı Sabri Sarıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Göztepe 3-1 kazandı.

Muhabir: Ali Korkmaz

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporBornova StadıFırat AydınusFutbolGöztepeSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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