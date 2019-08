Göztepe'nin kalecisi Beto: Süper Lig, mücadeleci, çok zor ve iyi bir lig

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanı Portekizli kaleci Beto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir sezon başı kampı geçirdiklerini, takıma yeni katılan isimlerin olduğunu, bu oyuncular ve taraftarlarıyla güzel bir sezon geçireceklerini belirtti.

Ligde her maçı ayrı değerlendirdiklerini dile getiren Beto, şöyle konuştu:

"Her maça galibiyet için çıkacağız. Tüm rakiplerimize saygımız sonsuz ama rakibimiz kim olursa olsun her maça galibiyet için çıkacağız. Hedeflerimiz kısa veya uzun vadede hedefler yerine maç maç planlayarak iyi sonuçlar almak. İyi bir takımımız var, iyi oyunculardan kuruluyuz, iyi çalışıyoruz ve bu sebeple de her maçta galibiyet almak için sahada olacağız."

"İyi kalecilerimiz var"

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yetenekli kalecilerin olduğunu kaydeden tecrübeli kaleci, "Ama daha öğrenecekleri, geliştirecekleri çok şeyleri var. Göztepe için ümit vaat eden ve Göztepe'nin gelecekte kalesini emanet edebileceği güvenli eller olan kalecilerimiz var." şeklinde konuştu.

"Zaten gerekeni fazlasıyla yapıyorlar"

Beto, Göztepe taraftarının kendilerine olan desteklerinden daha fazla isteyeceği bir şey olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene biraz zorlu bir sezon geçirdik. Onun öncesi daha iyiydi ama her yerde, her statta bizi sonuna kadar desteklediler. Göztepe taraftarı Türkiye'de gördüğüm kulüplerine en bağlı taraftarlardan. Bizi desteklemeye devam etsinler, zaten gerekeni fazlasıyla yapıyorlar."

Süper Lig'de 3. sezonunu geçireceğini kaydeden Portekizli kaleci, "Süper Lig gerçekten mücadeleci, oynaması çok zor olan ve iyi bir lig. Biz Avrupa'dan gelen oyuncular için oynaması zor, mücadeleci bir lig. İnsanlar bazen teknik taktiğin haricinde gönülden verecekleri her şeyini vermeye çalışıyorlar. Her ligde olduğu gibi geliştirilebilecek arttırabilecek çok şey var ama ciddi anlamda mücadeleli, hırslı bir lig." diye konuştu.

"Türkçe ile aramızdaki ilişkiyi geliştirmeye çalışıyoruz"

Beto, Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Türkçe ile aramızdaki ilişkiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Ben kendisini çok seviyorum ama onun beni bazen çok sevmediği noktalar oluyor. Aramızdaki ilişkiyi geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci Türkçe "İyi geceler kardeşim, iyi akşamlar." diyerek sözlerini tamamladı.