Göztepe'nin en istikrarlısı Andre Castro

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'e 14 yıl sonra döndükten sonra teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başarılı sonuçlar alan Göztepe, sezonu 49 puanla 6. sırada tamamladı. Bu sezon 27 oyuncunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte 33 maçta 2 bin 950 dakika sahada kalan Andre Castro en fazla süre alan isim olarak dikkati çekti.

Castro'yu 2 bin 655 dakika ile kaleci Beto ve 2 bin 144 dakika ile Selçuk Şahin takip etti.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ile Hakan Çinemre ise en az süreyi aldı.

Adis Jahovic en golcü isim

Toplam 14 futbolcunun gol sevinci yaşadığı sarı-kırmızılı ekipte, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a giden Adis Jahovic, attığı 14 golle en golcü isim oldu.

Devre arasında takıma dahil olan Demba Ba 7 gole ulaşırken, Nabil Ghilas 6, Tayfur Bingöl 5, Andre Castro 4, Selçuk Şahin, Halil Akbunar, Axel Ngando, Oscar Scarione 2'şer, Ömer Şişmanoğlu, Rajko Rotman, Kadu, Yoan Gouffran ve Andre Poko da birer gole imza attı.

49 gol sevinci yaşadı

Toplam 49 gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu gollerinin 14'ünü ilk yarıların son 15 dakikasında buldu. Göztepe, kalesinde gördüğü 50 golün 16'sını karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde yedi.

21 futbolcu sarardı

Bu sezon 80 sarı ve 5 kırmızı kartla cezalandırılan Göztepe'de 21 futbolcu sarı kart gördü.

Andre Castro ve Andre Poko'nun 7'şer sarı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de Selçuk Şahin, Rajko Rotman, Adis Jahovic 6'şar, Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu ve Tayfur Bingöl 5'şer, Yoan Gouffran, Halil Akbunar ve Tanju Kayhan 4'er, Demba Ba, Ömer Şişmanoğlu 3'er, Leo Schwechlen, Adama Traore, Nabil Ghilas 2'şer, Milos Kosanovic, Wallace Reis Silva, Oscar Scarione ve Axel Ngando ise birer sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Andre Poko, Rajko Rotman, Leo Schwechlen, Adama Traore ve Milos Kosanovic'e de hakemler birer kırmızı kart gösterdi.