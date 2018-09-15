Göztepe'den Kayserispor'a geçit yok

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, ligde ikinci galibiyetine ulaştı.

Bornova Stadı'nda ağırladığı Kayserispor karşısında ilk 20 dakikalık bölümde gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürdü ve müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Kayserispor galibiyetiyle 2. galibiyetine ulaşan Göztepe, puanını 6'ya çıkardı.





- Namağlup tek takım kaldı





İlk mağlubiyetini Göztepe karşısında yaşayan Kayserispor, 5. haftada 8 puanda kaldı. Kayserispor'un ilk mağlubiyetini aldığı müsabaka sonrasında ligde tek namağlup takım Atiker Konyaspor kaldı. Konya temsilcisi, 5. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligde 5. haftaya namağlup giren Kasımpaşa ilk yenilgisini Galatasaray karşısında almıştı.





- Yasin Öztekin'den 1 gol, 1 asist





Kayserispor karşısında takımını 1-0 öne geçiren Yasin Öztekin, Alpaslan Öztürk'ün attığı 2. golün de asistini yaptı. Yasin Öztekin, en son golünü Galatasaray formasıyla 8 ay önce 18 Ocak 2018'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor'a karşı kaydetmişti. O müsabaka da İzmir'de oynanmıştı.

Yasin Öztekin ligdeki son golünü ise 24 Aralık 2017'deki Göztepe maçında atmıştı.





- Alpaslan Öztürk'ün Süper Lig'de ilk golü





Göztepe'nin 2. golünü kaydeden Alpaslan Öztürk, kariyerinde Süper Lig'de ilk golüne imza attı. Andre Poko'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği müsabakaya ilk 11'de başlayan Alpaslan Öztürk'ün Spor Toto 1. Lig'de 8 golü bulunuyor.

Yasin Öztekin, karşılaşmanın son bölümünde yerini genç oyuncu Yalçın Kayan'a bıraktı. Yalçın Kayan, kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıktı.





- Kayserispor kalesinde yine 2 gol gördü





Ligde ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatan Kayserispor, 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından Göztepe karşısında da kalesinde 2 gole engel olamadı.

Müsabakayı 348'i Kayserisporlu olmak üzere 7 bin 781 kişi takip etti.