Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Bayram Bektaş'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine, Kemal Özdeş getirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan teknik direktör Kemal Özdeş'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Özdeş takımla ilk antrenmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'de 14 Aralık Cuma günü Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, ikinci bölümde dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore'nin yer almadığı antrenmanda, Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin ve Axel Ngando'nun takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.
Özdeş'in teknik ekibinde ise Murat Duman, Murat Aslan, İsmail Özünal, Tolga Özgen, Shay Nahmias ve Suat Arıcan'ın yer aldığı bildirildi.
Muhabir: Ali Korkmaz