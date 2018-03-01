Göztepe Teknik Direktör Tuna: Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, amaçlarının iyi futbol oynayarak galip gelmek olduğunu söyledi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor karşısında ortaya koydukları iyi futbolla kazanmanın güzel olduğunu bildirdi.

Ligdeki takımların fiziksel olarak ve oyun anlamında birbirlerine yakın olduğunu savunan Tuna, şöyle konuştu:

"Ligin sonu yaklaştıkça hem kümede kalma hedefinde olan takımların hem üst sıradaki bizim gibi takımların hedeflerinin biraz daha zorlaştığını herkes biliyor. Biz, bu yarışın içinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yüzdemiz bu kadar yakınken bunu başarabilecek miyiz, bunun mücadelesini veriyoruz."

"Amacımız iyi futbol oynayıp maçı kazanabilmek"

Tamer Tuna, bu hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in ligin en güçlü takımlarından birisi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz. Amacımız tabii ki orada çok iyi futbol oynayıp maçı kazanabilmek. Rakibimizin gücünün, oyun anlamında yaptığı doğruların, takım mücadelesindeki ve sahadaki organizasyonunun farkındayız. Kendi takımımız için de bu geçerli. Performansımız bireyselliğin üzerine çıktığında biz de iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Demba Ba'nın gösterdiği performans bizi etkileyecek çünkü önemli bir role sahip. Forvetlerin ligde gösterdiği performanslar takımları çok etkiliyor. Bu hafta da öyle olacaktır."

Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre'nin sakatlıklarının bulunduğunu, Adama Traore'nin cezasının devam ettiğini hatırlatan Tamer Tuna, tam hazır olmayan kaleci Beto ve Kadu'yu Demir Grup Sivasspor maçında oynatmadıklarını ancak bu oyuncuların hazır duruma geldiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Ali Korkmaz