Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Göztepe Teknik Direktör Tuna: Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz

Göztepe Teknik Direktör Tuna, "Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz." dedi.

01 Mart 2018 Perşembe 16:20
Göztepe Teknik Direktör Tuna: Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz
banner230

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, amaçlarının iyi futbol oynayarak galip gelmek olduğunu söyledi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor karşısında ortaya koydukları iyi futbolla kazanmanın güzel olduğunu bildirdi.

Ligdeki takımların fiziksel olarak ve oyun anlamında birbirlerine yakın olduğunu savunan Tuna, şöyle konuştu:

"Ligin sonu yaklaştıkça hem kümede kalma hedefinde olan takımların hem üst sıradaki bizim gibi takımların hedeflerinin biraz daha zorlaştığını herkes biliyor. Biz, bu yarışın içinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yüzdemiz bu kadar yakınken bunu başarabilecek miyiz, bunun mücadelesini veriyoruz."

"Amacımız iyi futbol oynayıp maçı kazanabilmek"

Tamer Tuna, bu hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in ligin en güçlü takımlarından birisi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanarak devam etme serisi yakalamak istiyoruz. Amacımız tabii ki orada çok iyi futbol oynayıp maçı kazanabilmek. Rakibimizin gücünün, oyun anlamında yaptığı doğruların, takım mücadelesindeki ve sahadaki organizasyonunun farkındayız. Kendi takımımız için de bu geçerli. Performansımız bireyselliğin üzerine çıktığında biz de iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Demba Ba'nın gösterdiği performans bizi etkileyecek çünkü önemli bir role sahip. Forvetlerin ligde gösterdiği performanslar takımları çok etkiliyor. Bu hafta da öyle olacaktır."

Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre'nin sakatlıklarının bulunduğunu, Adama Traore'nin cezasının devam ettiğini hatırlatan Tamer Tuna, tam hazır olmayan kaleci Beto ve Kadu'yu Demir Grup Sivasspor maçında oynatmadıklarını ancak bu oyuncuların hazır duruma geldiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Ali Korkmaz

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim