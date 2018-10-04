Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son 3 müsabakasını galibiyetle tamamlayan Göztepe, 8. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

Ligde son 3 haftada Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, Kasımpaşa karşısında üst üste 4. galibiyet için mücadele edecek.

Kasımpaşa ile Göztepe arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Halil Akbunar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun ise sakatlıkları devam ediyor.

Mustafa Denizli'nin son maçı Göztepe karşısındaydı

2016-2017 sezonu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Göztepe, adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

Eskişehirspor'dan sonra başka bir takımda görev yapmayan Denizli, Kasımpaşa'nın başında ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı yenemedi

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İstanbul'daki 5 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sahadan 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

Muhabir: Ali Korkmaz