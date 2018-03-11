Göztepe evinde kazandı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-Antalyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Boffin'in degajında Kadu'nun uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı önünde buluşan Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Sakıb'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Vainqueur'dan önce topa müdahale eden kaleci Beto, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
32. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Gouffran'ın pasıyla topla buluşan Demba Ba'nın, rakibini geçtikten sonra attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Göztepe öne geçti. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Halil Akbunar'ın pasında ceza alanına girerken meşin yuvarlakla buluşan Demba Ba, bir süre topla ilerledikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
45. dakikada Antalyaspor yarı sahasından atılan topa hamle yapan Doukara'nın Kadu'ya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.
Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.İkinci yarı
Müsabakanın 55. dakikasında Poko'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, direkten dönen topu kaleci Boffin kontrol etti.
58. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar'ın aktardığı topla sol çaprazda buluşan Demba Ba'nın şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
72. dakikada Antalyasporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Rotman'ın ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada Göztepe 2. golü buldu. Sol kanattan Halil'in yaptığı ortada Antalyasporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topa dokunan Demba Ba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
80. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Sakıb Aytaç'ın yaptığı ortada Doukara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
89. dakikada Antalyasporlu Celustka, orta alanda Traore'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
Karşılaşmayı Göztepe 2-1 üstün tamamladı.
Muhabir: Ali Korkmaz