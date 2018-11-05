Göztepe Çaykur Rizespor engelini iki golle geçti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Halil'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Castro'nun sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

7. dakikada Halil'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Yasin'den önce topa müdahale eden Saadane topu kornere gönderdi.

21. dakikada Muric'in yaptığı ortada ceza alanına girer girmez Umar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Samudio'nun şutunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

29. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada arka tarafta Yasin Öztekin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

57. dakikada Mehmet Uslu'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Saadane'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

69. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında topla ceza alanına giren Halil Akbunar'n sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada kimsenin dokunamadığı top sol kanattaki Alpaslan Öztürk'e kadar geldi. Bu oyuncunun ceza alanına girdikten sonra attığı şutta top filelerle buluştu: 2-0.

Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Muhabir: Ali Korkmaz