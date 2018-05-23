Göztepe Bayram Bektaş'la anlaştı

Teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Bayram Bektaş ile prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe Bayram Bektaş'la anlaştı
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İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe'de teknik direktörlük için görüşülen Bayram Bektaş ile prensip anlaşmasına varıldı.

Bektaş, 2017-2018 sezonunda çalıştırdığı Ümraniyespor'la uzun süre ilk 2 mücadelesi vermişti. Play-off'a kalmayı başaran Ümraniyespor, play-off yarı finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenmişti.

Muhabir: Ali Korkmaz

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