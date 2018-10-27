Görme engellilerde şampiyon değişmedi





ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Sesi Görenler Futbol Ligi'nde üst üste 6. kez şampiyon oldu.

Çankaya Belediyesi ile Anadolu Engelliler takımları ligin 14. ve son hafta maçında Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden namağlup Çankaya Belediyesi, rakibini 7-1'lik sonuçla yendi.

Ligde İzmir Çağdaş Görme Engelliler ikinci, TURGET üçüncü olurken, Anadolu Engelliler ve Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Engelliler küme düştü.

Öte yandan karşılaşmayı Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da takip etti. Miyajima, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünü üst üste 6. kez şampiyon olması nedeniyle kutladı.

Miyajima, lige katılan tüm takımları ve futbolcuları tebrik ederek, "Hepsi inanılmaz bir mücadele sergiliyorlar. Maçı büyük heyecanla izledim." dedi.

Japonya'nın 2020 yılında Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nı düzenleyeceğini hatırlatan büyükelçi, "Türk Milli Takımlarını da ülkemizde görmeyi gönülden istiyoruz. Burada olan ve emeği geçen herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından şampiyonluğa ulaşan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü kupa ve madalyalarını büyükelçi Akio Miyajima ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'ın elinden aldı.