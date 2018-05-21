Görme engelli çocuklar üniversite öğrencileri ile maç yaptı

KONYA (AA) - Konya'da, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencileri, Yaşam Boyu Egzersiz dersi kapsamında düzenledikleri "Ben de varım" etkinliğinde görme engelli çocuklarla golbol maçı yaparak farkındalık oluşturdu.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmayı, bu yıl Türkiye şampiyonu olan Mediha Hasan Tahsin Görme Engelliler Ortaokulu golbol takımı öğrencileri 5-3 kazandı.

Üniversiteliler, kazanan öğrencileri tebrik edip madalya verdi.

SÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Havva Demirel, öğrencilerinin bugüne kadar teorik işledikleri Yaşam Boyu Egzersiz dersini, bugün sahaya taşıma imkanı bulduklarını söyledi.

Daha önce ders kapsamında birçok faaliyet düzenlediklerini belirten Demirel, "Görme engelli öğrenciler bizim için çok özel. Bu kapsamda biz de onlarla beraber hem projemizi gerçekleştirdik hem de sahada uygulama fırsatı bulduk. Bugün onlarla yakından tanıştığımızda inandık ki yapamayacakları hiçbir şey yok." diye konuştu.

Fakülte öğrencilerinden Ahmet Keleş ise dersi sahada uygulama fikrini çok faydalı bulduğunu dile getirerek, "Uygulamayı görme engelli çocuklarla yapmak istedik. Bu yıl Türkiye şampiyonu olan çocuklar ile maç yaptık. Çocuklara, 'Ne yaş ne engel, hayat birlikte güzel' diyerek destek olduk. Onlardan da olumlu geri dönüşler aldık. Çok keyif aldılar. Onlara hepimiz destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.







