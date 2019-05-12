Görme engeli atletizmde başarılarına mani olmadı





KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de 17 yaşındaki görme engelli Celil Karaboğa, yönlendirildiği atletizmde elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.



Sıddık Demir Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Celil'in hayatı, 2 yıl önce okuluna antrenörlerinin gelmesiyle değişti. Okulda eğitim gören engellileri spora yönlendirmek için çalışma yapan antrenörler, Celil'in de atletizme yeteneği olduğunu keşfetti.



Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görev alıp, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunda milli takım antrenörlüğü yapan Adem Doğan ile çalışmalara başlayan Celil, 2 yılda büyük bir aşama kaydetti.

Geçen yıl düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada Türkiye şampiyonluğu, 100 metrede ikincilik, 200 metrede de üçüncülük elde eden Celil, bu yılki şampiyonada da önemli derecelere imza attı.





- Celil: "Öz güvenim arttı ve başarılarımın devamı geldi"





Başarı hikayesini AA muhabirine anlatan Celil Karaboğa, okuduğu liseye gelen antrenörlerinin kendisini keşfettiğini söyledi.

Spor yaptıkça öz güveninin arttığını belirten Karaboğa, şöyle konuştu:

"Başta biraz zor geldi ama alışınca yapmaya başladım. Kırşehir'de amatör spor haftasında şampiyon oldum. Okul sporlarında da şampiyonluklarım var. Geçen yıl düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nın uzun atlama kategorisinde şampiyon oldum. 100 metrede ikinciliğim, 200 metrede üçüncülüğüm var. Bu sene de aynı şampiyonada 100 metrede ikinci oldum. Yarışmalara girip de başarılar elde etmeye başlayınca, öz güvenim arttı ve devamı geldi."

Celil'in antrenörlüğünü de üstlenen annesi Nursel Karaboğa, ev hanımı olduğunu, oğlu için antrenörlük belgesi alarak onunla çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Sürekli odasına kapanan Celil'in kaderinin, antrenörlerin okuluna gelmesiyle değiştiğini vurgulayan Karaboğa, "Okuldaki bütün öğretmenleri, 'Celil kesinlikle spor yapmaz.' dediler. Sonrasında biz görme engelli gençlerle ilgilenen antrenörlerle konuştuk. Celil'i el birliğiyle zoraki olarak ikna ettik. Böylelikle spora başlattık, sahaya alıştırdık. İlk zamanlar bizi zorladı biraz. Yapmak istemedi. Müsabakalara çıktıkça gelişti." açıklamasında bulundu.

Oğlunun başarısının diğer engelliler için örnek olmasını isteyen Karaboğa, "Annesi olarak ben de ona yardımcı oluyorum. Elimden geldiği kadar antrenörlüğünü yapıyorum. Celil, odasından çıkmayan bir çocukken, sahaya gelip tanımasıyla Türkiye şampiyonalarına katılır hale geldi. Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü var. Bizim için çok büyük bir gurur. Bütün engellilerin aileleri çocuklarının arkasında dursunlar." ifadelerini kullandı.





- Doğa: "İnşallah bu başarılarını devam ettirir"





Antrenör Adem Doğan, görme engellilerle ilgili projeyi Kırşehir'de uygularken Celil ile tanıştıklarını anlattı.

Derslerinde çok başarılı olan Celil'in spora da yatkın olduğunu keşfettiklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Celil, spora başladığında öz güvenini kaybetmiş, odasından çıkmayan bir çocuktu. Spora başlamasıyla konuşması ve insanlara bakışı değişti. Öz güveni arttı, fiziksel gelişimi iyi oldu. Beraber çalışırken, geçen yıl Görme Engelliler Dünya Şampiyonası'na gittim. Bu süreçte Celil annesiyle çalışmaya başladı. Çocuğumuz bizi yanıltmadı. Çok güzel Türkiye dereceleri var. İnşallah bu başarılarını devam ettirir. Celil'in bu başarılarını sürdürüp, milli takıma seçilerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Başarıları artarak gelecek. Kendisi daha 17 yaşında."



