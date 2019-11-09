Golfün kalbi Antalya'da atıyor

ANTALYA (AA) - Golfte Avrupa Turu takviminde 2013'ten beri yer alan Turkish Airlines Open, bir kez daha dünyanın en iyi golfçülerini ve bu sporun tutkunlarını Antalya'da buluşturdu.

Yılın 10 ayında 15 milyona yakın turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra spor turizmiyle de adından söz ettiriyor.

Kasımda bile deniz keyfinin yaşandığı kent, bu dönem golfçüleri ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından golf tutkunlarını Türkiye'ye çeken Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki 15'e yakın golf sahası, aylar öncesinden talep alıyor.

Bu yıl 25 ülkeden 75 sporcunun mücadele ettiği 7 Kasım'da başlayıp, 10 Kasım'da sona erecek Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası da kentte golfün gelişmesine katkı sağlıyor.

Rolex Serisi kapsamında sezonun altıncı organizasyonu olma özelliği taşıyan Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası, bu yıl ilk evi olan Belek Turizm Merkezi'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde düzenleniyor.

"Organizasyondaki ciddiyet çok etkileyici"

Turnuvayı takip eden golfseverlerden İngiliz Dave Alred, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve golf turnuvasıyla keyifle izlediğini söyledi. Allred, "Organizasyondaki ciddiyet beni çok etkiledi." dedi.

Antalya'yı ve Türkiye'yi çok güzel bulduğunu anlatan Douglas Wilson da "Türkiye'ye ilk gelişim. Dünyanın en iyi sporcuları burada. İyi skor yapan sporcular var. Turnuvada seyir zevki yüksek. Her şey çok güzel. Saha çok güzel, bende burada golf oynamak istiyorum ama bunun için çok yaşlıyım." diye konuştu.

Howard Laming de birçok kez Antalya'ya golf oynamak için geldiğini belirtti. Türkiye'yi ve Antalya'yı çok sevdiğini dile getiren Laming, "Turnuvayı çok beğendim, harika. Saha çok güzel, seyircilerin sahada oynayamaması bizim gibi golfçüler için çok zor. Sahanın harika bir atmosferi var. Antalya'da hava da çok güzel. Pazar günkü final mücadelesini izlemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın gözü Antalya'da"

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya da turnuvanın 50'ye yakın ülkede canlı yayınlandığını bildirdi.

"Dünyanın gözü Antalya'da bu organizasyonda." diyen Akkaya, prestijli bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Şu ana kadar organizasyonla ilgili aldıkları tepkilerin olumlu olduğunu aktaran Akkaya, "Ülke tanıtımına ciddi katma değer sağladığımız için sevinçliyiz. Antalya, golf sevdalıların merkezi konumunda. Golf turizmi diğer turizm alanlarıyla çok kıyaslanacak durumda değil. Golf turizmi açık ara önde." dedi.

Belek'te 12 ay golf turizmi

Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Organizasyonun hazırlıklarının tüm yıla yaydıklarını anlatan Şahin, şimdi turnuvada final heyecanı yaşadıklarını kaydetti.

Şahin, sporcuların kıyasıya yarış içerisinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hava şartları da çok iyi. Seyircilerin alakası çok iyi. Çok fazla ünlü oyuncu burada. Turnuva çok güzel geçiyor. Bölgede şu an yaklaşık 10 bine yakın amatör golf oyuncu kitlesi var. Onlar 14 golf sahasında hem oyun oynuyorlar fırsat buldukça da golf mücadelelerini izliyorlar. Belek bölgesi golf turizminde yılda yaklaşık 150 bine yakın kişiyi ağırlıyor. Bu da golf turizmini bir yıl boyunca yapmamızı sağlıyor. Golf turizminden katma değerleriyle birlikte yılda 250 milyon avroluk girdi söz konusu. Bu tür büyük turnuvalarda bölgenin tanınmasını çok sağlıyor. Biz bir adım daha gidiyoruz ve diyoruz ki; Belek Avrupa'da golfün başkenti."

Golfseverler ilgiyle takip ediyor

İrlandalı Shirley Laming de golf mücadelesini izlemenin hoşuna gittiğini, Antalya'daki organizasyonu çok beğendiğini, golfe gösterilen ilginin heyecan verici olduğunu kaydetti.

Ann Wear ile Mary Lawson ise geçen yıl da Antalya Belek'te bulunduklarını, golf de oynadıklarını aktardı. Birkaç delik yürüdüklerine değinen Wear ile Lawson, golf sahasını da güzel bulduklarını ifade etti.