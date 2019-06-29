Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu





SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu'nda Samsun 2. ayak müsabakaları başladı.

Organizasyona Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 22 sporcu katılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılan müsabakaların birinci raundunun sonunda erkeklerde Samsun Büyükşehir Golf Kulübünden Dara Muhammed Saf, 40 stableford skorla birinci, Ankara Golf Kulübünden Kaya Özyürek, 27 stableford skorla ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Ali Çağan Doğan da 24 stableford skorla üçüncü oldu.



Kızlarda ise Ankara Golf Kulübünden Erin Özyürek, 31 stableford skorla birinci, Samsun Golf Kulübü sporcularından Nazlı Önder, 30 stableford skorla ikinci, yine Samsun Golf Kulübünden Zeynep Nefin Ertuğ da 29 stableford skorla üçüncü sırada turnuvanın birinci gününü tamamladı.

TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 2. ayak müsabakaları, yarın yapılacak final raundunun ardından madalya töreniyle tamamlanacak.