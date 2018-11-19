Gole doymayan takımlar

ANKARA(AA) - Avrupa'nın en önemli 5 ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yüksek hücum güçleriyle defans oyuncularının korkulu rüyası haline gelen takımlar yer alıyor.

İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 takımları arasında rakip ağlara en fazla golü, Fransa temsilcisi PSG attı.

PSG'den 13 maçta 45 gol

Sezona 13'te 13 yaparak başlayıp, Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde sezona en iyi başlayan kulüp unvanını ele geçiren Fransa temsilcisi PSG, maç başı 3,46 gol ortalamasıyla rakip fileleri 45 kez havalandırarak, bu alanda da zirvenin sahibi oldu.

PSG'nin ardından ligde en çok gol atan takımlar arasında İngiltere'den Manchester City (36), La Liga'dan Barcelona (34), Almanya'dan Borussia Dortmund (33) yer aldı.

Bu sezonun en golcü 4 takımı da liglerinde ilk sırada bulunurken, benzer şekilde İtalya'da ise zirve mücadelesi veren lider Juventus ile ikinci sıradaki Napoli, 26'şar golle Serie A'nın en skorer iki takımı olarak öne çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'de ise en fazla golü atan takım, lider konumda bulunmuyor. Kasımpaşa, 12 hafta sonunda 26 golle en çok gol atan takım olmasına karşın, 3. sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City farkı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok ağları sarsan takımlar sırlamasında Manchester City ilk sırada.

F Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 9 puanla lider konumda yer alan İngiltere temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandırdı.

Bu kulvarda 11 golle PSG ve Barcelona,10 golle de Roma ile Real Madrid, rakip ağları en çok sarsan diğer takımlar konumunda. Söz konusu takımlardan Barcelona ile Roma gruplarında liderlik koltuğunda otururken, PSG üçüncü, Real Madrid ise ikinci sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla önde

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında 15 gole imza atan İspanya temsilcisi Sevilla, zirvenin sahibi durumunda.

Daha önce bu organizasyonda 5 kez mutlu sona ulaşan Sevilla'yı 14 golle Salzburg, 11'er golle Eintracht Frankfurt ve Dinamo Zagreb, 10'ar golle ise Bayer Leverkusen ile Villarrreal takip ediyor.

Kasımpaşalı Diagne en iyileri geçti

Avrupa'nın 5 büyük ligi ile Spor Toto Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu sıralamasında ise Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mbaye Diagne 12 golle zirvede yer alıyor.

PSG'nin genç yeteneği Fransız Kylian Mbappe ile Nantes'ın Arjantinli golcüsü Emiliano Sala ise 11'er golle krallık yarışında ikinci sırayı paylaşıyor.

Bu ikiliyi, ligde rakip ağları 10 kez sarsan PSG'den Neymar izlerken, 9 golü bulunan Eintracht Frankfurtlu Luka Jovic, Barcelonalı Lionel Messi ve Luis Suarez ile Genoalı Krzysztof Piatek de sezona iyi başlayan golcüler arasında bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında Barcelonalı Messi ile Romalı Edin Dzeko 5 golle zirveyi paylaşırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de Salzburg forması giyen İsrailli Munas Dabbur 5 golle başı çekiyor.