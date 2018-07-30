



ÇANKIRI (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği Golbol Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları Çankırı'da başladı.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 32 ilden 420 sporcu katıldı.

Müsabakaların açılış töreninde konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, organizasyona 32 şehirden 41 takımın katıldığını belirterek, "Biz görme engelliler olarak bize fırsat verildiği zaman sporu ne derecede başarılı şekilde yapabildiğimizi dünyaya gösterdik. Bu branşta olimpiyatlarda altın madalya, bu branşta Avrupa şampiyonluğu, farklı branşlarda Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olduk." dedi.

Toplumun engelli bireylere karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Sayyıdan, "Engellilere fırsat verildiği zaman, toplum tarafından anlaşıldığımız zaman bizim yapabileceklerimizi gösteriyoruz. Biz toplumun bütün sorunlarını görüyoruz ve o sorunlar karşısında gerektiği kadar duyarlıyız. Toplum da lütfen bizi görsün. Görmenin sadece görme uzvuyla gerçekleşmediğini, gerçek görmenin beyinde olduğunu herkesin bilmesi gerekir." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci de müsabakaların Çankırı'da oynanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankırı'nın spor faaliyetleri adına önemli bir şehir olduğunu ifade eden Gerginci, sporculara başarılar diledi.

Golbol Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları 3 Ağustos Cuma günü sona erecek.